Trovato lo scippatore di corso Vittorio: la polizia lo arresta dopo l'appello e il video su Facebook

Si chiama Roberto Sammartino lo scippatore diventato "famoso" dopo l'appello di un imprenditore palermitano che aveva diffuso il video che lo vedeva "all'opera" mentre strappava una collanina d'oro a una turista americana in corso Vittorio Emanuele. A distanza di pochi giorni la polizia lo ha individuato e fermato. E' successo ieri sera, nei pressi di via Brigata Aosta. A Sammartino, pregiudicato di 46 anni, è stato contestato anche di aver violato le prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale.

"L’arresto - dicono dalla questura - è avvenuto nell’ambito di servizi di controllo del territorio organizzati dagli agenti della sezione investigativa del commissariato Libertà. Le indagini sono iniziate giovedì mattina, quando i poliziotti hanno cominciato a visionare il filmato pubblicato sui siti d'informazione. Gli agenti hanno così riconosciuto Sammartino, volto noto per i suoi numerosi precedenti penali e al momento sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Palermo".

La turista americana vittima dello scippo è stata portata in commissariato per visionare un album fotografico con le immagini di vari pregiudicati per reati contro il patrimonio. A quel punto la donna ha riconosciuto Sammartino. I poliziotti si sono così recati nell'abitazione del pregiudicato, non trovandolo però in casa. "Un'assenza - spiegano dalla questura - probabilmente dettata dal fatto che i giornali online avevano pubblicato il video dell’aggressione". Dopo l'arresto la turista ha ringraziato gli agenti.