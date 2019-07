Sciopero dei trasporti, tocca agli aerei: voli cancellati da e per Palermo

Dopo lo stop di mercoledì, a livello nazionale, di bus, tram, treni e navi tocca al comparto aereo. Domani i lavoratori del settore incroceranno le braccia dalle 10 alle 14 (e non per 24 ore come previsto in un primo momento). Garantite le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, quando i voli devono essere comunque effettuati.

La Gesap, società che gestisce lo scalo Falcone-Borsellino, "consiglia di contattare la propria compagnia aerea. Informazioni sullo stato dei voli anche sul sito dell'aeroporto".

Otto i voli Alitalia da e per Palermo cancellati finora:

AZ1762 Palermo-Milano Linate

AZ1765 Milano Linate-Palermo

AZ1767 Palermo-Milano Linate

AZ1772 Milano Linate-Palermo

AZ1781 Roma Fiumicino-Palermo

AZ1782 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1784 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1785 Roma Fiumicino-Palermo