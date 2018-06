Sciopero dei trasporti, disagi all'aeroporto di Palermo: 12 voli cancellati e parecchi ritardi

Giornata di passione per molti passeggeri in partenza dall'aeroporto "Falcone-Borsellino". A causa dello sciopero generale dei trasporti, indetto ieri su scala nazionale, 12 voli (in andata e ritorno) sono stati cancellati e numerosi sono stati i ritardi.

Quello più clamoroso è stato il Palermo-Malta: dichiarato in partenza alle 14,05, è decollato da Punta Raisi alle 2,40 di stamattina. Il motivo? L'aereo proveniente da Malta è arrivato con circa 12 ore di ritardo, costringendo i passeggeri ad accamparsi letteralmente in sala d'aspetto.

A Palermo hanno scioperato Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica. La protesta dei controllori di volo ha provocato ritardi in media nell'ordine delle due ore. Parecchi i disagi per i passeggeri: quelli del Palermo-Torino, ad esempio, hanno dovuto aspettare fino alle 17 per partire (il volo era programmato per le 14,45); mentre il Palermo-Parigi è stato spostato dalle 21,15 alle 00,25.

