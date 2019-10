Teatro Massimo, Libersind Confsal proclama 30 minuti di sciopero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Libersind CONFSAL, visto il mancato riconoscimento sindacale, le lungaggini per la stabilizzazione e il mancato avvio del tavolo per l'integrativo aziendale, proclama 30 minuti di sciopero per la rappresentazione di DAS PARADISE UND DIE PERI del 29 ottobre, posticipando l'inizio dello spettacolo alle ore 19.00. La segreteria provinciale