Sciopero degli insegnanti e del personale scolastico: lezioni a rischio

Anno nuovo, nuovo sciopero. Domani i maestri e le maestre con diploma magistrale e il personale scolastico incroceranno le braccia in tutta Italia, Palermo compresa. "Le lezioni sono a rischio - sottolineano dall'Anief, sindacato aderente alla protesta - in molte scuole dell'infanzia e primaria". Alcuni docenti raggiungeranno il Ministero dell'Istruzione, in viale Trastevere, a Roma, per partecipare alla manifestazione che avrà inizio alle 9.30 e andrà avanti fino alle 13. A Palermo previsto, contemporaneamente, un sit-in davanti all'Ufficio scolastico regionale in via San Lorenzo.

Lo sciopero è stato indetto da Saese, Anief, Cub e Cobas. All'origine della scelta di proclamare lo sciopero questioni relative a problemi contrattuali, ma il cuore della protesta è la discussa sentenza prenatalizia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: i docenti diplomati prima del 2022 potrebbero perdere il posto ed essere cancellati dall'organico e il diritto all'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (Gae). Come risposta, in corrispondenza del primo giorno di scuola dell'anno, migliaia di maestre e di maestri incroceranno le braccia. I sindacati chiedono di confermare nei ruoli i seimila neoassunti con riserva che hanno superato o stanno superando l'anno di prova e di assumere i 44mila colleghi inseriti con riserva nelle GaE, che da molti anni insegnano.