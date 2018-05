Esami a rischio: professori universitari proclamano sciopero

Il Movimento per la dignità della docenza universitaria ha indetto uno sciopero del personale docente e ricercatore e la relativa astensione dallo svolgimento degli esami durante la prossima sessione estiva dell’anno accademico 2017-2018. "L’astensione - si legge in una nota - riguarderà il primo degli appelli degli esami programmati nel periodo compreso tra venerdì 1 giugno e martedì 31 luglio 2018". I firmatari protestano principalmente per l’assenza di risposte soddisfacenti allo sblocco definitivo delle classi e degli scatti nella legge di bilancio 2018 e per l’ottenimento di nuovi concorsi.

Le modalità di astensione prevedono che: tutti gli esami corrispondenti verranno spostati all’appello successivo, che si terrà regolarmente;

verrà comunque garantito un appello straordinario “ad hoc” per: laureandi, nel caso che l’appello non tenuto sia l’ultimo utile per laurearsi; studenti Erasmus, nel caso che l’appello non tenuto sia l’ultimo utile per adempimenti Erasmus; studentesse in stato di gravidanza e/o studenti/esse che abbiano problemi di salute documentati che richiedano particolari forme di tutela. Gli studenti che vogliono sostenere gli esami dovranno comunque effettuare l’iscrizione online.

Questo l'elenco dei docenti che aderiranno allo sciopero pubblicato dall'associazione studentesca Unione universitaria (la lista potrebbe subire variazioni):

