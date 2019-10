Cronaca Malaspina / Piazza Ottavio Ziino

I precari Asp tornano a scioperare: sit in in piazza Ottavio Ziino

Si asterranno dall’intero turno lavorativo per riunirsi in assemblea davanti all'assessorato alla Salute. Chiedono l’applicazione della legge Madia a tutto il personale contrattista ex Lsu nel rispetto della normativa dunque coinvolgendo i sindacati e senza alcun cambio di qualifica