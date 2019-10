Sciopero generale, anche a Palermo a rischio trasporti e scuola

L'ultimo venerdì del mese si preannuncia come una giornata "nera" per i trasporti ma non solo. E' stato infatti indetto uno sciopero generale di 24 ore dai sindacati Cub (confederazione Unitaria di Base), Sgb (sindacato Generale di Base), Si-Cobas e Usi-Cit (unione sindacale italiana). Dalla scuola ai trasporti, i lavoratori scenderanno in piazza per chiedere l'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro. A Palermo hanno già aderito i lavoratori Cub dell'Amat.