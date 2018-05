Sciopero dei controllori di volo, cancellazioni anche a Palermo

Si annuncia una giornata difficile sul fronte del trasporto aereo, anche a Palermo, per lo sciopero dei controllori di volo dell'Enav. Si tratta in realtà di due agitazioni nazionali, la prima dalle 10 alle 18 indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, e la seconda dalle 13 alle 17 indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta. Inoltre è previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino - dalle 10 alle 18 - indetto da Ugl-Ta e Unica e altri otto scioperi locali dalle 13 alle 17. Dalle 10 alle 18, è previsto anche lo sciopero delle imprese di handLinateg, proclamato da Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta. Molte le cancellazioni in tutti gli scali nazionali. Garantite le fasce orarie di tutela, 7/10 e 18/21.

La Gesap, che gestisce lo scalo Falcone-Borsellino, ha reso noto l'elenco dei voli cancellati da a per Palermo:

Partenze

Alitalia - AZ1762 Palermo/Linate 11.25; AZ1764 Palermo/Linate 15; AZ1767 Palermo/Linate 14.15; AZ1782 Palermo/Fiumicino 11.30; AZ1784 Palermo/Fiumicino 12; AZ1788 Palermo/Fiumicino 14.55; AZ1792 Palermo/Fiumicino 16.25;

EasyJet - U22806 Palermo/Malpensa 9.15; U28244 Palermo/Londra Gatwik 10.20; U22454 Palermo/Londra Luton 12.15; U22810 Palermo/Malpensa 16.55;

Lufthansa - LH1971 Palermo/Monaco 11.40;

Ryanair - FR4903 Palermo/Fiumicino 9.55; FR4916 Palermo/Torino 10.15; FR4932 Palermo/Parigi Beauvais 10.50; FR9196 Palermo/Bergamo 13.45; FR8502 Palermo/Bucarest 14.25; FR3947 Palermo/Fiumicino 14.50; FR9965 Palermo/Madrid 15.20; FR4905 Palermo/Fiumicino 17.

Arrivi

Alitalia - AZ1765 Linate/Palermo 14.15; AZ1772 Linate/Palermo 11.55; AZ1775 Linate/Palermo 16.35; AZ1779 Fiumicino/Palermo 13; AZ1781 Fiumicino/Palermo 14.25; AZ1785 Fiumicino/Palermo 11.10; AZ1795 Fiumicino/Palermo 18.40;

EasyJet - U22805 Malpensa/Palermo 8.40; U28243 Londra Gatwik/Palermo 9.45; U22453 LTN/Palermo 11.40; U22809 Malpensa/Palermo 16.20;

Lufthansa - LH1978 Monaco/Palermo 10.55;

Ryanair - FR4904 Fiumicino/Palermo 13; FR8501 Bucarest/Palermo 14; FR4917 Torino/Palermo 14; FR9966 Madrid/Palermo 14.55; FR4933 Parigi Beauvais/Palermo 16.15; FR9195 Bergamo/Palermo 17.40.