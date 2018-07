Aeroporto, i controllori di volo scioperano: disagi in vista per i viaggiatori 

Si preannuncia un sabato di fuoco per i tanti che hanno prenotato un aereo per partire per le ferie estive: l'Enav, infatti, ha annunciato che il 21 luglio i controllori di volo sciopereranno per l'intera giornata. I lavoratori contestano il piano industriale e il mancato rinnovo -da due anni - del contratto di lavoro. L'Ente per l'aviazione al volo e i sindacati oggi si incontreranno presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per provare a trovare un accordo. Dunque non è ancora detta l'ultima parola.

Gli scioperi nazionali previsti sono due, uno indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica ed uno indetto dall'organizzazione sindacale Ugl-Ta. All'Aeroporto di Punta Raisi prevista anche una manifestazione di Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica. Non resta che incrociare le dita, se il negoziato a Roma non dovesse andare a buon fine i disagi per i viaggiatori non mancheranno.

Proclamato, inoltre, da alcune sigle sindacali autonome anche uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22 luglio 2018.