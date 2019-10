Sciopero del trasporto aereo, cancellati anche voli da e per Palermo

I lavoratori del settore aereo domani (9 ottobre) incrociano le braccia per uno sciopero di 24 ore e centinaia di voli, nazionali e internazionali, vengono cancellati. I disagi coinvolgono anche i passeggeri che devono transitare dall'aeroporto Falcone-Borsellino. Saranno garantite le fasce 7-10 e 18-21.

In particolare le agitazioni proclamate sono: lo stop di 24 dei piloti e assistenti di volo Alitalia proclamato da Anpac, Anpav e Anp; lo stop di 4 ore del personale navigante Alitalia proclamato da Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti; lo sciopero del personale dipendente delle aziende e vettori del trasporto aereo proclamato da Fast-Confsal.

Alitalia cancella complessivamente 198 voli. Per limitare i disagi dei passeggeri, la compagnia "ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: Si prevede che il 70% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 9 ottobre". La compagnia "invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 9 ottobre - e anche nella serata dell’8 e nella prima mattina del 10 ottobre - a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata dell’8 e la mattina del 10 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 24 ottobre.



L'elenco dei voli Alitalia da e per Palermo che sono stati cancellati:

AZ1789 Roma Fiumicino-Palermo (previsto per l'8 ottobre alle 20.45 ndr).

AZ1762 Palermo-Milano

AZ1767 Palermo-Milano

AZ1771 Milano-Palermo

AZ1772 Milano-Palermo

AZ1774 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1775 Milano-Palermo

AZ1778 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1779 Roma Fiumicino-Palermo

AZ1781 Roma Fiumicino-Palermo

AZ1782 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1783 Roma Fiumicino-Palermo

AZ1788 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1790 Palermo-Milano

AZ1792 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1795 Roma Fiumicino-Palermo