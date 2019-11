"Scimmia grassona": palermitano insulta donna su Facebook, condannato

Offende una donna su Facebook e viene condannato con una maxi multa. Protagonista della vicenda - raccontata dalla Voce del Trentino - è un palermitano di 37 anni, agente di polizia in servizio in Emilia. L'uomo aveva conosciuto sui social una trentina appassionata di culturismo che condivideva la sua stessa passione.

"Tramite Facebook - si legge - il palermitano ha cominciato ad insultarla scrivendo sotto le sue foto 'Scimmia grassona'. Dagli insulti è poi passato alle minacce e diffamazioni. Non contento l’uomo le ha inviato dei messaggi vocali in cui affermava che le avrebbe fatto sputare sangue e che le avrebbe tolto tutti i soldi in modo da non poter più mantenere sua figlia".

La donna ha denunciato il palermitano. L’uomo si è opposto dicendo che erano solo "critiche costruttive". Alla fine l'agente è stato condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale subordinanta al pagamento di 3 mila euro alla donna.