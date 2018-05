Cianfrusaglie al posto di gioielli, palermitano truffa anziano e viene denunciato

Credeva, quasi sicuramente, di fare un affare. In realtà è caduto in una truffa ben congegnata. Vittima, suo malgrado, un settantenne di Sciacca che, qualche settimana fa, è stato avvicinato e convinto da tre uomini e fare "l'affare". I tre gli hanno consegnato diversi oggetti, spacciandoli per preziosi gioielli. Si trattava invece di autentiche cianfrusaglie, senza alcun valore. Ma l'anziano ha lasciato cadere nelle mani dei tre truffatori ben 1.500 euro.

E' successo a Sciacca: quando il settantenne ha capito che qualcosa non tornava s'è presentato in commissariato ed ha formalizzato una denuncia contro ignoti. I poliziotti, grazie ad una serrata attività investigativa, sono riusciti ad identificare uno dei componenti della banda di truffatori: si tratta di un palermitano. E' scattata, naturalmente, la denuncia per truffa aggravata. Sono, naturalmente, ancora in corso le indagini per identificare gli altri due "compari".