Pescano 700 ricci, ma arriva la guardia costiera: maxi multa per due palermitani

Due pescatori subacquei sportivi palermitani sono stati sorpresi dalla guardia costiera di Sciacca con settecento ricci di mare, una pesca che gli costerà cara: sequestro dell'attrezzatura e multa di ottomila euro. Nei guai F.M. e L.A., di 40 e 36 anni.

Sono stati fermati in contrada Renella. Oltre alla guardia costiera sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca. Determinante è stata la segnalazione di un cittadino. Secondo la normativa, ogni pescatore non può superare i 50 esemplari di ricci pescati. I 700 ricci di mare pescati dai palermitani sono stati rigettati in mare.

"Rimane alta l’attenzione da parte dei militare dell’ufficio circondariale marittimo di Sciacca in merito al controllo del territorio - si legge in una nota - a tutela dell’ambiente marino e al contrasto alla pesca illegale, soprattutto per proteggere quelle specie marine che arricchiscono il nostro ecosistema e rendono uniche per bellezza le nostre coste. Si ringrazia, infine, la cittadinanza particolarmente sensibile al tema che con la segnalazione ha permesso di contrastare il fenomeno".

Fonte Agrigentonotizie.it

