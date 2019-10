Il trattore si ribalta e lo schiaccia: grave uomo di 55 anni

Grave incidente sul lavoro, stamattina, a Marina di Caronia, in provincia di Messina: un bagherese di 55 anni, G.F. (queste le iniziali del nome) è rimasto gravemente ferito in seguito all'improvviso ribaltamento del trattore con cui stava lavorando in un podere di sua proprietà. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo: scattato l'allarme, sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza (Delta 29) del distaccamento di Santo Stefano Camastra con i medici Salvo Campione ed Antonino Vadalà ed i soccorritori professionali Antonio Scudieri e Vito Salerno.

Le condizioni del 55enne che ha riportato un grave trauma toracico ed addominale, sono apparse subito gravi e per questo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello, dove è stato operato per un'emorraggia interna. Poi, a causa delle gravità delle ferite riportate al fegato ed ai polmoni, è stato trasferito in elisoccorso all'Ismett di Palermo.