Ascione, spray urticante spruzzato per scherzo: scuola evacuata

Una sospetta fuga di gas scatena attimi di panico nella scuola Ascione di Borgo Nuovo, ma alla fine si è trattato solo di uno scherzo di cattivo gusto di qualche studente che sperava forse di far saltare il compito in classe gettando nell'aria dello spray urticante. Stamattina e per qualche minuto l’istituto di via Centuripe è stato evacuato dopo la richiesta d'intervento avanzata dalla dirigente scolastica ai vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze.

A far scattare l’allarme alcuni ragazzini che, passando per l’androne, hanno cominciato a lacrimare e mostrare difficoltà nella respirazione. Una circostanza che avrebbe convinto alcuni docenti e poi la dirigente che potesse esserci qualche problema dovuto a una fuoriuscita di gas o a un’intossicazione causata da agenti chimici. Poi le telefonate ai genitori per chiedere loro di venire a prendere i propri figli e portarli a casa.

Pochi minuti dopo l’arrivo dei vigili del fuoco e di due ambulanze ha iniziato a circolare la notizia che qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante che avrebbe reso l’ambiente invivibile. Il personale dell’istituto ha quindi aperto porte e finestre per far circolare l’aria, mentre studentesse e studenti tornavano a passo lento nelle loro classi.