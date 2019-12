VIDEO | I finanzieri sequestrano acquascooter e yacht a imprenditrice che evadeva il fisco: le immagini

Usava schede carburante false: su delega della Procura della Repubblica di Palermo, le Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale d'urgenza, finalizzato alla confisca per "equivalente", per quasi mezzo milione di euro, nei confronti di Valentina Mangano, 24 anni, ex rappresentante legale di un'impresa di San Giuseppe Jato che opera nel settore dei rifiuti