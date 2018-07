Prada, Adidas e Lacoste: vendevano scarpe contraffatte, maxi sequestro a Sferracavallo

Operazione in tandem di vigili e carabinieri a Sferracavallo. Il bilancio definitivo è di 290 articoli contraffatti sequestrati. I controlli sono stati messi a segno ieri sera in piazza Beccadelli dagli agenti del Nucleo commercio su area pubblica e dai militari della stazione di Partanna Mondello.

Un commerciante ambulante abusivo di 29 anni è stato individuato e denunciato per commercio di prodotti contraffatti e gli sono state sequestrate 46 paia di scarpe con il logo di marchi noti come Lacoste, Adidas, Harmont & Blaine, Converse.

"Altri venditori ambulanti - spiegano dal comando di via Dogali - per sottrarsi ai controlli si sono dati alla fuga, abbandonando i prodotti sul posto. In tre casi quindi si è proceduto al sequestro nei confronti di ignoti di circa 250 articoli tra borse, pelletteria e altre scarpe di note griffe come Prada, Gucci, Louis Vuitton e Michael Kors".