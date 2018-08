Aspra, scoperti scarichi fognari abusivi sulla spiaggia: scattano cinque denunce 

Scoperte cinque abitazioni che scaricavano abusivamente sulla spiaggia, ad Aspra, e denunciati i proprietari. E' questo l'esito dei controlli, effettuati dalla ditta che si occupa del depuratore insieme alla polizia municipale di Bagheria e al geologo comunale, scattati dopo le segnalazioni fatte dai residenti della borgata marinara.

"Siamo intervenuti tempestivamente - dichiara il sindaco Patrizio Cinque - ed abbiamo riscontrato, ancora una volta, un abuso dietro lo sversamento di acque reflue che ha riguardato il canale di scolo in zona Playa in corso Italia. La ditta coordinatrice per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idrica e fognaria ha condotto un sopralluogo nella zona e sono stati scoperti diversi scarichi illegali".

Nello specifico sono stati individuati e rimossi cinque allacci anomali alla rete, provenienti da abitazioni private: un pozzetto di circa 7 metri, uno di 9 metri, uno di 11 metri circa, un altro di quasi 13 ed un quinto pozzetto di oltre 13 metri.

"L'anomalia - spiegano dal Comune - è stata riscontrata subito, in considerazione che il canale ha la funzione di convogliare solo l'acqua piovana e non la funzione di rete fognaria finalizzata alla depurazione". Le irregolarità e i colpevoli degli abusi sono stati denunciati alle autorità competenti.