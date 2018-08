Scarcerato il commercialista di Bacchi, il re delle scommesse

Stop agli arresti domiciliari per Salvatore Cusumano, il commercialista palermitano di Benedetto Bacchi, l’imprenditore al vertice dell’organizzazione criminale sgominata dalla Procura Antimafia con l’operazione “Game Over” a inizio anno. Come riporta Agipronews Lo ha deciso il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Palermo – Antonella Consiglio – stabilendo che sono scaduti i termini per la custodia. Secondo quanto si apprende, la decisione sarebbe un atto dovuto, in attesa del processo che dovrà chiarire l’operato del professionista, che da oggi torna dunque in libertà.

A Cusumano, difeso dagli avvocati Pittella e Motisi, sono contestati i delitti connessi alla gestione illecita di piattaforme online di gioco su siti esteri, che aggiravano "la normativa del settore, quella fiscale e quella antiriciclaggio". Cusumano, in particolare, aveva il ruolo di consulente fiscale amministrativo e tributario dell’associazione che faceva capo a Benedetto Bacchi e Antonio Lobaido, i due principali indagati nell’ambito del procedimento.