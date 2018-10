"Scafisti sì, ma per necessità": assolti e scarcerati 14 migranti

"Scafisti per necessità". Assolti e scarcerati dal tribunale di Palermo 14 migranti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il presidente della sezione penale del Tribunale Fabrizio La Cascia ha accolto le tesi difensive dei legali degli imputati, secondo cui i 14 migranti si sarebbero messi alla guida di alcuni gommoni per scappare dalle torture in Libia.

I fatti risalgono al maggio del 2016, quando in un giorno arrivarono otto gommoni con a bordo decine di migranti. Erano stati i profughi a

riconoscere gli imputati ma per i giudici gli scafisti avrebbero agito per necessità.

Su Facebook il polemico commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Io posso anche combattere per bloccare barconi e scafisti, ma anche la 'giustizia' deve fare la sua parte''.