Sperone, sassaiola contro i vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio

Lancio di pietre e bottiglie contro i vigili del fuoco allo Sperone. E’ accaduto stanotte in via Giuseppe di Vittorio dove le squadre del 115 erano intervenute per domare le fiamme che stavano bruciando un grosso cumulo di rifiuti. Durante le fasi di spegnimento un gruppo di ignoti ha dato il via a una sassaiola e i vigili del fuoco si sono trovati costretti a rifugiarsi dentro i mezzi del distaccamento di Brancaccio per schivare le pietre.

Nessuno tra i componenti delle varie squadre è stato colpito, ma non si può dire lo stesso delle autobotti che hanno riportato diverse ammaccature. I vigili del fuoco si sono quindi allontanati per attendere l'arrivo delle volanti, tenendo d’occhio le fiamme e assicurandosi che non si propagassero o facessero altri danni.

Sull'episodio ora indaga la polizia che ha acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Un caso simile è stato registrato la scorsa estate proprio allo Sperone. I vigili del fuoco erano intervenuti dopo la segnalazione di un cassonetto colmo di rifiuti e dato alle fiamme. Poi l'agguato. Una volta srotolate le manichette le squadre del 115 sono state investite da una pioggia di pietre e altri oggetti.

