Ore di angoscia per una famiglia palermitana: in fuga ragazza di 15 anni

Ore di angoscia per una famiglia palermitana. Da ieri mattina alle 7.55 una ragazza di 15 anni, Sara Ballo, si è allontanata da casa senza far più ritorno. Si tratterebbe di un allontanamento volontario. La giovane - che vive in zona Malaspina - ha detto alla famiglia che stava andando a scuola, il liceo artistico Damiano Almyeda, dove però non si è presentata. Sara ha quindi spento il cellulare rendendosi introvabile.

Preoccupata per la sua assenza nella notte la madre ha sporto denuncia alla polizia. E oggi pomeriggio la sorella ha lanciato un appello su Facebook: "Se qualcuno sa qualcosa si metta in contatto con le forze dell'ordine, oppure chiami questo numero: 389.4726124". A questo punto la ragazza si è fatta viva con la famiglia e su Whatsapp ha scritto un messaggio: "Sono con un ragazzo, non tornerò a casa".

Sara Ballo è alta 160 centimetri, capelli a caschetto castani con frangetta e occhi castani: al momento della scomparsa era vestita con una felpa e un jeans nero e con un giubbotto verde militare. Ha un piercing al labbro inferiore. "Sappiamo che è con un ragazzo di 20 anni - dice la sorella - ma non vuole farsi trovare". La polizia ha avviato le ricerche e sta cercando di localizzare le celle del telefono. C'è anche la paura che la quindicenne possa essere stata circuita dal ragazzo, 5 anni più grande di lei. La famiglia confida nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili per il ritrovamento della ragazza.