Riaperto il Santuario di Santa Rosalia, accessi limitati e mascherina obbligatoria

Dopo tre mesi di chiusura forzata per l'emergenza Coronavirus, il Santa Rosalia sul Montepellegrino ha iniziato oggi ad accogliere nuovamente i fedeli. Per adesso l'accesso sarà possibile solamente i martedì e i venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Come annunciato nei giorni scorsi dal rettore don Gaetano Ceravolo, i pellegrini sono accolti dieci per volta dagli operatori dall’associazione “Arca Verde” che indicano loro il percorso da seguire e le regole da rispettare. E' obbligatorio infatti indossare la mascherina all'interno e rispettare il distanziamento sociale.



