Fiamme e paura a Sant'Erasmo, in fiamme il camper usato da un clochard come rifugio

La scorsa estate la brutale aggressione, quei colpi inferti senza pietà, ferendolo alle braccia e alle gambe. Oggi il camper che usava come rifugio, come "casa", è stato danneggiato da un incendio. Nel tardo pomeriggio le fiamme hanno avvolto il mezzo in cui si riparava Mohamed, senzatetto che staziona nei pressi del porticciolo di Sant'Erasmo.

L'uomo è riuscito ad allontanarsi in tempo ed è rimasto illeso. All'arrivo dei soccorritori avrebbe detto di essere stato preso di mira da alcuni ragazzini, che avrebbero lanciato qualcosa contro il suo camper. Poi le fiamme. Ricostruzione che adesso è al vaglio degli inquirenti. I vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo, stanno eseguendo tutti i controlli del caso e stanno verificando la presenza di liquido infiammabile. Sul posto, oltre alle squadre del 115, anche il personale sanitario del 118 e i volontari "Angeli della Notte". “Il camper del fratello Mohammed è andato a fuoco. Non sappiamo cosa possa essere successo – dice Claudio Li Vigni – È stato fatto tutto il possibile. Siamo esterrefatti ed arrabbiati. La polizia indaga e non esclusa nessuna pista. Adesso abbiamo bisogno della solidarietà di tutti per accudire il nostro fratello e i suoi amici a quattro zampe”.