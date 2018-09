Stabilimento balneare abusivo e pesce non tracciabile: multe e sequestri a Sant'Erasmo

Pesce messo in vendita ma senza tracciabilità, uno stabilimento balneare abusivo e imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazioni. E' quanto hanno scoperto agenti della polizia e uomini della guardia costiera nel corso di un controllo nella zona di Sant'Erasmo.

Nell'omonima piazza stati individuati tre pescivendoli privi di licenza che "esponevano sulle rispettive bancarelle una considerevole quantità di prodotti ittici, alcuni ancora vivi, per un totale di 62 chili. E' stata contestata la mancata tracciabilità ed etichettatura del pescato con una sanzione per ciascuno di 1.500 euro". Il pesce esposto in vendita è stato confiscato e, previo accertamento dell'Asp, dato in beneficenza.

Nella spiaggetta poco distante è stato scoperto "uno stabilimento balneare abusivo, con ombrelloni, sedie, tavoli, lettini, celle frigo, barbecue e bancone per la somministrazione di cibo e bevande. Sull’arenile - spiegano dalla questura - era stata inoltre collocata una struttura in ferro a copertura dello spazio destinato alla consumazione dei pasti. I due gestori del lido sono stati denunciati per occupazione abusivo di spazio demaniale ed esercizio abusivo di stabilimento balneare". Con l'aiuto dei sommozzatori della capitaneria, sono stati rinvenuti e recuperati 40 gavitelli utilizzati per l’ancoraggio abusivo di barche nell’antistante spazio acqueo. Qui erano ormeggiate, irregolarmente 20 imbarcazioni. I proprietari sono stati anch’essi denunciati per occupazione di spazio demaniale.