“Curarsi è un diritto sancito dalla legge”: manifestazione dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una manifestazione per protestare contro la mancata attivazione del tavolo dedicato alla salute e preposto ad affrontare alcune tematiche sociali e sanitarie di fondamentale importanza. Ad indirla, per il prossimo 16 ottobre, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia, che daranno vita a un sit in a Palermo, dinanzi ai locali dell’assessorato regionale alla Salute, in piazza Ottavio Ziino 24, a partire dalle 9:30 sino alle 12:30. “Malgrado gli impegni assunti dall’assessorato in relazione all’attivazione del tavolo – spiegano le sigle – ad oggi non abbiamo registrato alcun segnale di avvio”.

All’iniziativa sindacale, per la quale si prevede la presenza di circa trecento persone, prenderanno parte i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Sicilia Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, congiuntamente ai segretari generali delle rispettive categorie dei pensionati Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano. Nello specifico, le tre confederazioni protesteranno in merito alle attuali condizioni economiche degli anziani siciliani impossibilitati a curarsi, alle liste d’attesa e ai ticket sanitari, alle visite specialistiche sulle cronicità proprie della terza età e alla mancata presenza della medicina territoriale, congiuntamente alla non autosufficienza.