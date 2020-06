Nella sanità siciliana un "esercito" di lavoratori precari, Nidil e Fp: "E' tempo di stabilizzarli"

Sono migliaia in Sicilia i precari nella sanità pubblica tra infermieri, medici, tecnici di laboratorio e altre figure professionali. “Lavoratori - si legge in una nota del Nidil e della Funzione pubblica regionali - impegnati, anche anni, con contratti atipici,che nel recente periodo di emergenza sanitaria hanno dato un contributo fondamentale al funzionamento degli ospedali”. Per loro Nidil e Funzione pubblica chiedono “l’avvio di un percorso di stabilizzazione”.

Il tema è stato al centro di un incontro del sindacato con l’ufficio di gabinetto dell’assessore alla Salute Ruggero Razza: “Ci è stato assicurato - fanno sapere Andrea Gattuso (Nidil) e Gaetano Agliozzo - che la Regione avvierà subito una ricognizione, per sapere, entro luglio, quanti effettivamente sono i precari, in quali settori e da quanto tempo sono impegnati. Si tratta di un primo passo - rilevano - al quale dovrà seguire un piano di stabilizzazioni che oggi è fondamentale siaper garantire i lavoratori che per rafforzare il sistema sanitario, obiettivo quanto più impellente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Nidil e Fp “si dovrà partire dall’applicazione del comma 2 della circolare Madia che prevede, per i contratti a tempo determinato, procedure di stabilizzazione come i concorsi riservati. Per tutti gli altri lavoratori – aggiungono- occorrerà subito concretizzare percorsi e procedure che garantiscano nei tempi più brevi le stabilizzazioni”.