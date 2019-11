Filmato racconta lo Sperone e il murale "Sangu e latti": "A fare scuola non è più la vista degli orrori" | VIDEO

L'arte come simbolo di rinascita e riqualificazione del quartiere. E' l'opera realizzata dal pittore Igor Scalisi Palminteri, in via XXVII Maggio, con i rappresentanti dell'associazione "L'arte di Crescere", di Unicef e dell’ICS Sperone-Pertini. "Qualcosa qui è cambiato. A fare scuola è la vista dei colori"