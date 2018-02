Test gratis per l'Aids, iniziativa di Arcigay e Sartoria sociale per San Valentino

Il 14 febbraio Arcigay Palermo e Sartoria Sociale mettono insieme le loro forze per un San Valentino all'insegna dell'amore sicuro: dalle 15 alle 19 i volontari e i medici del progetto "PrevenGo" saranno nei locali della Sartoria, in via Casella 22, per eseguire test gratuiti e dare tutte le informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili.

I test saranno anonimi, capillari e a risposta rapida: basta il prelievo di poche gocce di sangue da un dito per registrare la presenza di anticorpi contro hiv, epatite C e sifilide nel giro di 20 minuti: significa che il controllo diventa accessibile da parte di chi non ha mai effettuato alcuna analisi e non è a conoscenza del proprio status sierologico e di chi non vuole soffrire dell'attesa dei risultati del test fatto presso strutture pubbliche (dalle 48 alle 72 ore). E' opportuno confermare la propria partecipazione contattando la Sartoria o Arcigay Palermo tramite le pagine Facebook.

Con un circuito di 250 volontari, il progetto "PrevenGo – la prevenzione viene da te" è finanziato da Fondazione per il Sud e vede agire Arcigay Palermo, Arnas Civico - Di Cristina - Benfratelli, l'associazione Nps - network delle persone sieropositive (sezione Sicilia), l'associazione Anlaids (sezione Felicia Impastato), l'associazione universitaria UniAttiva, la confederazione Udue il segretariato Italiano studenti in Medicina.