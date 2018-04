San Mauro Castelverde: "Il borgo degli ulivi” muove i primi passi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il primo appuntamento del progetto, concretizzato nel Borgo Madonita dalla Fondazione Italiana Sommelier Sicilia ed il Comune di San Mauro Castelverde. Arrivo del pullman con il gruppo di studenti, della IV B dell’Ipsseoa Mandralisca di Cefalù in Uliveto, la tenuta dei fratelli Giaimo in contrada Ogliastro, in prossimità della strada provinciale 52. Accoglienza da parte dell’Assessore al Turismo Nino Daino, che ha coordinato per il Comune questa iniziativa, con la presenza dei volontari del Servizio Civile Nazionale e Dario Macaione tra i promotori dell’iniziativa. Sono state distribuite le “Tessere del Visitatore” agli studenti, card che consente di ottenere sconti nelle attività commerciali di San Mauro che hanno aderito, una particolare attenzione che viene concessa ai futuri turisti della cittadina ed un modo per spronarli ad acquistare. Maria Antonietta Pioppo, giornalista, Wine Master e presidente di Fondazione Italiana Sommelier Sicilia occidentale ha tenuto le spiegazioni sugli uliveti agli studenti, accompagnati dal loro insegnate prof. Marco La Grua, dopo il tour in aperta campagna, direzione San Mauro Castelverde.

Raggiunto il Borgo Madonita, accoglienza del Sindaco dott. Giuseppe Minutilla, visita dell’antico Frantoio del sig. Nino Silvestri, a seguire degustazione tecnica dell’olio a cura della Presidente e giornalista Pioppo, con spiegazioni e suggerimenti per valutare l’olio, ad essere assaporato l’olio della “Crastu” , particolare tipologia prodotta negli uliveti di San Mauro. Una breve ricreazione con pane, olive, formaggi locali, questi ultimi offerti dall’Azienda Agricolo – Caseara di Daniele Sarlo, per gli alunni del Mandralisca. La scolaresca è stata guidata verso l’Aula Consiliare del Comune, dove è stato trasmesso un video-documentario sulla raccolta delle olive e sulle fasi di produzione dell’olio, realizzato nei mesi scorsi dai Volontari del Servizio Civile Nazionale, a seguire consegna degli attestati di partecipazione dell’iniziativa “San Mauro Castelverde: il Borgo degli Ulivi” agli alunni, dono di una bottiglia di olio della “Crastu” con la presenza di una delegazione dell’Associazione Olivicoltori di San Mauro Castelverde, con Gianni Failla, Giuseppe Zito e Nino Silvestri.

Inoltre è stato distribuito materiale pubblicitario e brochure turistiche del Borgo Madonita. Presenti anche il Vice Sindaco Giorgio Pace e l’Assessore Pina Caruso. In Aula Consiliare era possibile ammirare la mostra tematica sugli ulivi e sull’olio, allestita dal Prof. Giacomo Di Marco e da Roberto Cannizzaro. E’ stato reso noto il bando di concorso destinato agli alunni di tutte le scuole, che parteciperanno in questi mesi al progetto, che potranno partecipare con il tema, disegno,foto, video, tra i premi corso di Sommelier dell’olio, soggiorno a San Mauro e ceste con prodotti tipici di San Mauro. Diverse le collaborazioni ed il supporto per la realizzazione di questo progetto, dal Comando della Polizia Municipale alla Parrocchia, per le visite delle Chiese. Soddisfatti per la prima uscita pubblica dell’iniziativa i partecipanti, la Fondazione Italiana Sommelier e il Comune di San Mauro Castelverde, pronti per accogliere gli altri studenti, in base alle prenotazioni si raggiungeranno le 1000 presenze turistiche con questo progetto.

Per vedere le foto della giornata, l’album delle foto sul social Facebook, che verrà aggiornato con le prossime attività: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2004270706479307.1073741855.1647956535444061&type=1&l=688441b06f

E’ stato creato anche un canale di comunicazione sul progetto nell’App per cellulari “Telegram”, dove è possibile rimanere aggiornati, per alunni ed insegnanti: https://t.me/SanMauroilBorgodegliUlivi

