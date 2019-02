Sorpresi mentre svaligiano casa, due arresti a San Martino delle Scale

Due trentenni di Monreale sono stati sorpresi dai carabinieri mentre svaligiavano un'abitazione in località Monte Caputo a San Martino delle Scale. In manette sono finiti R.A. e R.G., volti noti alle forze dell’ordine.

I due si erano impossessati di materiale edile quando sono intervenuti i militari dell'Arma. Inutile il tentativo di fuga. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i malviventi sono stati arrestati con l’accusa di furto in abitazione aggravato, in concorso. L’autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per R.A. i domiciliari e per R.G. l’obbligo di presentazione.