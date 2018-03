"Prodotti non tracciabili", sequestrati 11 chili di pesce a San Lorenzo

Oltre undici chili di pesce sotto sequestro e multe per circa 14 mila euro. E' l'esito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine tra via San Lorenzo e Pallavicino. Con il coordinamento della Questura e la direzione dei servizi affidata al commissariato San Lorenzo, agenti del reparto

prevenzione crimine e personale della guardia costiera hanno effettuato alcuni controlli nei negozi della zona.

In una pescheria "è stata riscontrata - spiega la polizia - la violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea per la tracciabilità dei prodotti. E' scattata una sanzione da 4.500 euro, con la confisca di sei chili di pesce". Stessa sorte è toccata a un pescivendolo ambulante. Comminata la medesima sanzione e sequestrati poco più di 5 chili di prodotti ittici.

Durante i controlli è stato multato e allontanato un parcheggiatore abusivo sorpreso in via Socrate, nei pressi di una fermata degli autobus. L’uomo, già beccato altre volte, è stato multato per tremila euro. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state controllate cinquanta persone ed elevate multe per duemila euro.