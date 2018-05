Crolla impalcatura a San Lorenzo: operaio cade su un'auto e poi dentro bidone di vernice

Un operaio è caduto da un impalcatura in via Domenico Lo Faso all'altezza del civico 2, nel quartiere San Lorenzo. E' successo stamattina. Secondo una prima ricostruzione, con altri colleghi stava montando un cartellone pubblicitario. Il giovane (F.E.L. le sue iniziali, 27 anni) è precipitato da un'altezza di cinque metri ed è finito su una macchina e poi dentro un bidone pieno di vernice (25 litri) che lo ha ricoperto interamente e che ha imbrattato anche altre auto in sosta.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Il giovane ha riportato un trauma toracico ma non è in gravi condizioni. Il ragazzo era ricoperto di vernice. I medici del pronto soccorso sono immediatamente intervenuti per ripulire il giovane operaio della sostanza tossica.

Per mettere in sicurezza l'impalcatura sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sono condotte dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. In azione anche gli agenti della polizia municipale per gestire il traffico.