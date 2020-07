Cocaina nel bagno di una rosticceria, il cane Asko la trova: arrestato un dipendente

Un 32enne, che lavorava in un locale a San Lorenzo, è finito in manette con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di droga". La polizia ha sequestrato lo stupefacente, un barattolo con la sostanza adoperata per il "taglio" ed un bilancino di precisione