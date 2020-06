San Giuseppe Jato, sequestrati oltre diecimila articoli da ufficio "fuorilegge"

Oltre diecimila articoli da ufficio, pronti per la vendita e conservati in un magazzino di San Giuseppe Jato, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Partinico. L'operazione è stata eseguita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti connessi all'emergenza Covid-19.

Complessivamente i militari hanno sequestrato 10.832 articoli "privi delle informazioni minime previste dal Codice di Consumo" . In particolare, nel corso dell’ispezione all’interno dei magazzini commerciali, le fiamme gialle hanno rinvenuto, tra le giacenze, migliaia di set cutter/taglierini da ufficio destinati a essere immessi in commercio, "risultati non a norma poiché carenti delle indicazioni relative ai materiali utilizzati per la composizione nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto". Il rappresentante legale della società – T.M.- è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25.823 euro.