Incidente a San Giuseppe Jato, si ribalta con la Smart: morto sessantenne

Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla strada provinciale 2, nei pressi di San Giuseppe Jato. Si tratta del 63enne Alberto Ventura, nato ad Alcamo, che si trovava a bordo di una Smart che si è ribaltata per cause ancora da accertare. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio.

I primi a intervenire sono stati i sanitari con un'ambulanza, che una volta giunti sul posto hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. In pochi minuti è arrivata una squadra dalla stazione di Partinico, ma neanche le prime manovre del personale del 118 sono servite a scongiurare la morte del 63enne.

Poco dopo sono intervenute due pattuglie dei carabinieri per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, in attesa dell'ispezione cadaverica da parte del medico legale e delle disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo dell'auto in prossimità della curva,