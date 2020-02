In dispensa ha mezzo chilo di marijuana, ma il cane Ulisse lo fiuta: arrestato

Non solo provviste alimentari, ma anche marijuana. Un uomo di 46 anni, palermitano, è stato arrestato a San Giuseppe Jato per detenzione di droga. La sostanza stupefacente era nascosta nella dispensa, in cucina. I carabinieri si sono presentati in casa dell'uomo per una perquisizione, eseguita con il supporto di un cane antdroga. Il fiuto di Ulisse, pastore tedesco di otto anni, non ha fallito. In pochi minuti ha indicato il mobile "incriminato". Subito dopo il sequestro di 500 grammi di marijuana, nascosta tra il cibo.

L’autorità giudiziaria con rito direttissimo ha convalidato l’arresto ed emesso nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nell’ambito dei controlli nel centro del Palermitano, sono stati segnalati alla prefettura un 17enne e un 40enne trovati in possesso di modiche quantità di marijuana destinata all’uso personale.