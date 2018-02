San Giuseppe Jato, in casa hashish e marijuana: arrestato 21enne

Nella sua abitazione aveva nascosto hashish e marijuana, ma i carabinieri hanno trovato la sostanza stupefacente e lo hanno arrestato. In manette è finito Giacomo Vassallo, 21 anni, già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri della stazione di San Giuseppe Jato, unitamente a un’unità cinofila del nucleo carabinieri Palermo-Villagrazia, hanno trovato e sequestrato sei dosi di marijuana per un totale di 10 grammi, e una dose di hashish da 1 grammo, oltre alla somma contante di 280 euro in banconote di piccolo taglio. Giudicato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di San Giuseppe Jato con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia oraria 19.30-7.

Denunciata in stato di libertà un 'altra persona, che è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e uno di marijuana.