E' San Francesco, gli auguri di Biagio Conte al Papa: "Buon cammino, preghiamo per te"

Nel giorno dedicato a San Francesco, Biagio Conte fa gli auguri al Papa: "Buon cammino e preghiamo per te. Tu prega per noi". Biagio Conte approfitta poi dell'occasione per ringraziare il Santo Padre per la visita dello scorso 15 settembre: "La Missione di Speranza e Carità ti ringrazia caro Papa Francesco per aver condiviso la mensa con i poveri. Noi tutti fratelli e le sorelle nel giorno dedicato a San Francesco, di cui ne porti preziosamente il nome, il carisma e le opere, Ti porgiamo i più sinceri auguri".