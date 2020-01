Arresti per usura a San Cipirello, Sos Impresa: "Vicini a chi denuncia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Plauso alla Procura e alle fiamme gialle che hanno portato a ricostruire un giro di affari basato su prestiti milionario a San Cipirrello è espresso a Sos Impresa, rete composta da associazioni e cittadini che hanno vissuto analoghe esperienze. "Un altro importante tassello - si legge in una nota - che porta a dare il segno di come si può combattere il malaffare attraverso la collaborazione delle vittime che invitiamo a farsi avanti per denunciare. Sos Impresa ribadisce la propria vicinanza e il sostegno anche per accedere ai benefici del Fondo Vittime e per costituirsi in giudizio".