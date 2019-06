San Cipirello, 41enne trovato morto sul marciapiede di fronte casa: ipotesi omicidio

Un uomo di 41 anni è stato trovato morto questa mattina nel marciapiede di fronte casa a San Cipirello, in via IV novembre. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio: sul cadavere sono state rinvenute ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte di Nunzio Agnello. L’uomo, un disabile, viveva con la madre, il fratello e una sorella. Il medico legale e il pm di turno indagano con i carabinieri della compagnia di Monreale per accertare le cause della morte.

(articolo in aggiornamento)