Palpa il seno durante una visita in guardia medica: molestata dottoressa a San Cipirello

Ha chiesto alla dotteressa di essere visitato per forti dolori allo stomaco. Ma una volta entrato nella stanza ha palpeggiato il seno della donna che si è ribellata e ha urlato, mettendo in fuga il suo aggressore. L'episodio si è verificato la scorsa sera all'interno della guardia medica di San Cipirello. A essere molestata è stata una dottoressa di 47 anni impegnata nel servizio di continuità assistenziale. Sull’episodio indagano adesso i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e sono alla ricerca dell'uomo.

Le urla della donna sono riuscite a richiamare l'attenzione degli operatori del 118, che hanno costretto il molestatore alla fuga. E' successo tutto poco dopo le 22. L'uomo - che si era presentato all'interno della guardia medica in pantaloncini e maglietta - sarebbe poi scappato a bordo di una piccola utilitaria di colore bianco.

E proprio questa mattina due medici del servizio di medicina legale e fiscale del distretto di Termini Imerese sono stati aggrediti in ufficio da un utente. L'episodio è stato confermato dal commissario dell'Asp di Palermo, Antonio Candela, che ha espresso "sostegno e supporto in tutte le sedi competenti e massima solidarietà". "Ci costituiremo parte civile - ha detto - in un eventuale procedimento a carico di chi si è reso colpevole della vile aggressione. Diciamo con fermezza basta alla violenza e basta a chi pretende con la forza e la sopraffazione di avere ciò di cui non ha diritto".