Arci Sicilia, Salvo Lipari riconfermato presidente

Salvo Lipari è stato riconfermato all’unanimità presidente di Arci Sicilia. E’ stato rieletto dal Consiglio regionale dell’associazione a conclusione dei lavori del Congresso che si è svolto a Palermo al circolo Arci Tavola Tonda. “Ringrazio tutti i componenti del Consiglio per la fiducia che mi è stata rinnovata. La nostra associazione – ha dichiarato Lipari – è cresciuta negli ultimi anni ed ha ancora tante potenzialità. Certo i problemi non mancano, soprattutto, in un contesto politico - sociale molto difficile e dal quale, in questo momento, non si possono prevedere sviluppi che siano positivi. I nostri circoli Arci sono, comunque, presidi di partecipazione, aggregazione e democrazia importanti per i territori. Continueremo – conclude Lipari – le nostre battaglie per la pace, la legalità, l’integrazione, la smilitarizzazione della Sicilia e la cultura, affinchè non sia appannaggio di pochi”.