VIDEO | Salvini, 2 ore di comizio contro Orlando: "Si vergogni, fa l'eroe antimafia e combatteva Falcone"

Durante il comizio al Teatro Al Massimo, il leader della Lega lancia continui strali contro il primo cittadino. "Parla di Palermo come se fosse Zurigo. Da sindaco di tutti non può dire che non mi vuole. Lasciamo a lui, agli scoiattolini e alle sardine la caccia al razzista e fascista". Poi cita Borsellino: "Chi ha paura muore ogni giorno"