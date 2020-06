Arriva Salvini, le sardine palermitane tornano in piazza

Le "6000 Sardine Palermo" tornano in piazza in occasione della visita di domani, venerdì 12 giugno, in Sicilia, del leader della Lega Matteo Salvini. Sotto lo slogan "Chiudiamo i porti a Salvini - La cultura non si Lega", le Sardine manifesteranno il loro "dissenso nei confronti dell'assegnazione dell'assessorato ai Beni culturali e all'Identità siciliana al leghista-siciliano Alberto Samonà". La manifestazione si svolgerà alle 12 davanti Villa Cattolica a Bagheria, in contemporanea con la conferenza stampa che l'ex ministro dell'Interno terrà a Villa Ramacca. "L'invito - scrivono gli organizzatori - è rivolto a tutte le persone e le realtà sociali operanti sul territorio purché disponibili ad indossare la mascherina e a mantenere le distanze di sicurezza al fine di ottemperare le disposizioni sanitarie di contenimento dell'epidemia di Covid-19".

