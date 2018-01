"Aiuto, c'è un uomo sui binari": salvato in extremis dall'arrivo del treno

"Aiuto, c'è un uomo sui binari". Ha quasi del miracoloso il salvataggio compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì da una guardia della Ksm. E' successo tutto poco prima dell'una. La centrale operativa ha avvertito una guardia che lungo i binari del treno, all’altezza della stazione di Isola delle Femmine, c'era un uomo intorno ai 50 anni che con zaino in spalla camminava tranquillamente in direzione Trapani.

Il metronotte - che era di ronda in stazione - cercando di localizzare il punto esatto, tramite le indicazioni della centrale operativa, si è diretto sulla strada statale di Isola (lato monte) sistemandosi all’altezza dell’ingresso della galleria Kennedy, in modo da riuscire ad intercettare l’uomo, ancora sui binari, nonostante si sentisse chiaramente il rumore del treno che stava viaggiando in quel momento verso l’aeroporto (si trattava di un treno prova per la messa in sicurezza della linea ferrata).

Una volta localizzato l'uomo, la guardia ha raggiunto la linea di confine dei binari, riuscendo così a bloccare in extremis il cinquantenne appena in tempo, evitando la tragedia. L’uomo, originario e residente a Mazara del Vallo, è stato preso in consegna dai carabinieri di Carini, che, dopo i consueti accertamenti, l’hanno riportato a casa. La famiglia aveva appena presentato una denuncia di allontanamento.