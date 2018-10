Mondello, turisti in balia delle onde soccorsi con tavole da surf e canoe

Nonostante il mare mosso hanno deciso di tuffarsi per un bagno, ma una volta in acqua la forte risacca ha rischiato di trascinarli al largo. Mattinata di paura per tre turisti, due russi e un tedesco, che questa mattina hanno sfidato le onde di Mondello. A soccorrerli alcuni surfisti che li hanno visti in difficoltà e hanno capito che i bagnanti non avrebbero resistito sino all’intervento della guardia costiera.

Due giovani sulle loro tavole e qualche canoista, quindi, hanno raggiunto i turisti e li hanno aiutati a tornare a riva. Poco dopo sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto, la polizia e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visitato i bagnanti che, fortunatamente, erano solo stanchi per un’esperienza che difficilmente riusciranno a dimenticare. Per nessuno dei tre è stato necessario il ricovero in ospedale.