Turista salvata mentre stava annegando a Mondello: "Grazie per avermi fatto rinascere"

Si è conclusa con un lieto la disavventura della turista inglese di 82 anni che domenica 13 maggio ha rischiato di annegare nel mare di Mondello. La donna ieri ha lasciato il reparto di terapia intensiva di Villa Sofia dopo era stata ricoverata dopo il malore e oggi è tornata a Londra. Prima di ripartire però l'anziana ha ricevuto una visita in ospedale: Federico Girgenti e Germano Vassallo - i due assistenti bagnanti dello stabilimento dell’esercito che l'hanno salvata tuffandosi in acqua - sono andati a salutarla e le hanno regalato il fischietto del salvataggio. "Grazie - ha detto loro la signora - per avermi fatto rinascere per una seconda volta. Tornerò a casa con due nuovi nipoti, Federico e Germano".

Gli assistenti bagnanti, dopo aver raggiunto l'82enne in acqua, l'hanno riportata in spiaggia ed hanno eseguito le prime manovre di soccorso, supportati da una dottoressa che fino a quel momento stava prendendo il sole a Mondello. Sembrerebbe che la turista abbia accusato una sincope mentre si faceva il bagno - in compagnia della figlia - nell'acqua fredda.

Gallery