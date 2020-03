A cavalcioni sul terrazzo minaccia suicidio, agenti si lanciano e lo salvano in extremis

E’ successo in via Casalini, nella zona di Passo di Rigano, protagonista della vicenda un 60enne. A chiedere l’intervento delle volanti è stato un familiare. Gli agenti hanno tentato la carta del dialogo prima di "tuffarsi" addosso all'uomo per metterlo in sicurezza